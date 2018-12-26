Установлена личность убийцы женщины и двух ее дочерей в Ульяновске

Предполагаемым убийцей двух несовершеннолетних девочек и их мамы в Ульяновске стал 38-летний племянник, который страдал нервным расстройством. СКР обнародовал видео с места расправы.

Тела 48-летней женщины, двух девочек 11 и 15 лет, а также мужчины обнаружили в квартире на проспекте Ленинского комсомола обнаружили вечером во вторник, 25 декабря, после того, как за помощью обратился 17-летний сын погибшей с огнестрельным ранением плеча.

Убийцей, как уточняет "Ульяновская правда", оказался 38-летний мужчина, чье тело обнаружили в квартире: он застрелил свою тётю и двоюродных сестёр, затем ранил подростка, а когда тот убежал, покончил с собой. Главы семьи в момент трагедии дома не было.

По предварительным сведениям, которые приводит 73online.ru, страдавший нервным расстройством мужчина планировал отомстить отцу семейства, который был свидетелем в суде, где фигурировал предполагаемый убийца — несколько лет назад он уже пытался "навести порядок" в семье с помощью ножа, но был скручен. Позже его приговорили к принудительному лечению в специальном медучреждении.

По другой версии, конфликт возник на почве ревности, после чего раздосадованный любовник расправился со своей пассией и ее дочерьми.