Приамурские гематологи заразили гепатитом С 20 детей

В Амурской областной детской клинической больнице 20 детей заразились гепатитом С.

Как сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, в разное время заболевшие дети проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы. По его словам, информация о заразившихся продолжает поступать. С учетом длительного инкубационного периода родители не знают, когда именно могли заразиться их дети.

В Следственном управлении СК по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Следователи выясняют, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С.