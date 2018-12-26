Футболисты "Спартака" Еременко и Попов могут перейти в "Ростов"

В ближайшее зимнее трансферное окно сразу два игрока столичного "Спартака" могут оказаться в "Ростове". Речь идет о полузащитниках красно-белых Романе Еременко и Ивелине Попове.

Как сообщает Sport24, болгарскому футболисту руководство клуба разрешило начать поиски новой команды. Что касается Еременко, то с ним "Спартак" решил не продлевать контракт из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что финский полузащитник заключил соглашение с москвичами летом 2018 года. Ранее он был дисквалифицирован на два года из-за употребления кокаина.