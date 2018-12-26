Землетрясение на Сицилии: число пострадавших растет

Из-за землетрясения на острове Сицилия пострадали 10 человек. По данным местных СМИ, все они получили легкие травмы. В округах Флери и Дзафферана-Этнеа зафиксированы разрушения.

Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к востоку от сицилийского порта Катания. Магнитуда землетрясения составила 4,9, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее, 24 декабря, на Сицилии была зафиксирована серия из 130 подземных толчков, которые спровоцировали выброс пепла на вулкане Этна.