Штраф за неоплату парковки в Москве вырос до 5 тысяч

Штраф за неоплату платной парковки в столице увеличен сразу в два раза — до 5 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях города приняли депутаты Мосгордумы.

Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Людмила Портнова, нынешний штраф в 2,5 тысячи рублей несоразмерен увеличившейся стоимости парковок. В свою очередь замглавы столичного департамента транспорта Андрей Корнеев указал на то, что с начала 2017 года значительно выросло число штрафов за неоплату парковки в зоне с повышенным тарифом, передает ТАСС.

15 декабря в Москве начали действовать новые тарифы на парковку. На 237 улицах внутри Садового кольца и на Третьем кольце максимальный дневной тариф теперь составляет 380 рублей в час. Время бесплатной парковки по всему городу сократилось с 15 до 5 минут. Эксперты считают, что это разгрузит центр столицы.