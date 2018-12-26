Буцаев стал исполняющим обязанности главного тренера "Нефтехимика"

Вячеслав Буцаев назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера нижнекамского "Нефтехимика". Об этом было объявлено на официальном сайте клуба. Ранее руководство команды из Татарстана отправило в отставку прежнего наставника "Нефтехимика" Андрея Назарова.

Вячеслав Буцаев в свое время тренировал московский ЦСКА и ХК "Сочи". В качестве игрока он выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира по хоккею.

"Нефтехимик" находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 35 очков после 42 игр.