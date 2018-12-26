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Ситуация на Украине 23 минуты назад
Кандидат-комик: Зеленский объявил об участии в президентских выборах на Украине
На мартовские выборы президента Украины в 2019 году идет глава студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. "Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь", — ответил он на вопрос о выступлении в избирательную кампанию, хотя и оговорился, что пока об этом еще рано говорить.
"Я думаю, что, может быть, — да", — заявил актер и комик в эфире программы" В гостях у Дмитрий Гордона".
Владимир Зеленский занимает вторую позицию в рейтингах претендентов на пост президента Украины, напоминает ТАСС. У него 9 процентов поддержки. Выше него позицию занимает пока только Юлия Тимошенко – 14,2 процента. При этом действующий президент Петр Порошенко в тройку лидеров электоральных предпочтений не входит.
"Партия "Слуга народа" идет. А Владимир Зеленский — это партия "Слуга народа", — подчеркнул Владимир Зеленский.
При этом начинающий украинский политик не стал уклоняться от неудобных вопросов о Донбассе. По мнению Зеленского, он против военных действий, решение по Донбассу должно быть комплексным. И тут, подчеркивает Зеленский, язык дипломатии — самое большое и серьезное оружие.
"Им надо уметь пользоваться. Или хотя бы желать пользоваться", — продолжил Зеленский.
Источники из близкого окружения украинского олигарха и владельца собственника телеканала "1+1" Игоря Коломойского подтвердил, что решение о выдвижении Зеленского кандидатом на президентские выборы принято, уже создан предвыборный штаб. На канале "1+1" с большим успехом у телезрителей пользуется юмористическое шоу Зеленского и его команды из "Квартал 95".
Уже известно, что избирательная кампания Владимира Зеленского будет строиться вокруг нового сезона сериала "Слуга народа", премьера которого в телеэфире пройдет именно в марте 2019 года. Это уже будет мощным пиар-ходом кандидата. Окончательный список кандидатов на украинские президентские выборы сформируется к 9 февраля 2019 года, а сами выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.
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