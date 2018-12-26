После обращения обманутых дольщиков в Петербурге подали в отставку два вице-губернатора

В Петербурге врио главы города Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Игоря Албина и Михаила Мокрецова, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Северной столицы.

Албин отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов архитектуры, Мокрецов с апреля 2013-го возглавлял финансовый блок, а с августа 2017 года стал также главой комитета имущественных отношений.

Во время Большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря президенту был задан вопрос от обманутых дольщиков Санкт-Петербурга.

Активистка Алла Андреева рассказала, что три года назад ее муж, который помогал бороться за права обманутых дольщиков в Северной столице, был убит, и она это связывает с его общественной деятельностью.

Она рассказала о том, как в Петербурге нарушаются права дольщиков группы компаний "Город", и обвинила в нарушениях вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Тот, со своей стороны, назвал ее слова "самопиаром" и заявил, что не будет работать с Андреевой, а за свою несговорчивость готов уйти в отставку.

В 2015 году, после убийства мужа Андреевой, Албин заявлял, что подобные преступления — "вызов не только конкретной семье", но и "вызов обществу", и обещал "неотвратимость наказания".

После Большой пресс-конференции Путина в главке МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировали ход расследования уголовного дела о хищении средств дольщиков ГК "Город". Там сообщили, что владелец компании "Город" Максим Ванчугов был арестован в конце октября 2015 года (в рамках дела обманутых дольщиков ГК "Город"), а его брат Руслан находится под домашним арестом. В суд это дело поступит в начале 2019 года.