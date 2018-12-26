Кремль пока не сформулировал позицию об изменении Конституции

В Кремле пока не сформулировали какого-либо мнения относительно звучащих предложений о необходимости переоценки Конституции России.

"Разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано. Каких-либо работ в этом контексте не производится", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Какие именно статьи Конституции якобы нуждаются в переосмыслении, представитель Кремля предложил спросить у самого автора этой инициативы.

25 декабря председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что 25-летие Конституции России — как раз то время, когда можно проанализировать Основной закон страны на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая основополагающих положений. Предложение прозвучало во время встречи президента РФ с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года.