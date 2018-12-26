"Она не поддавалась": убийца вице-чемпионки России по плаванию назвал причину нападения

Отказ возобновить любовные отношения с давним знакомым стоил жизни 16-летней вице-чемпионке России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Юноша учился в соседней тольяттинской школе, тоже посещал секцию по плаванию и на протяжении пары лет ухаживал за именитой спортсменкой, но внимания не снискал. Решив расставить все точки над i, он вызвал девушку на серьезный разговор на пустыре рядом с ее домом, в ходе которого выхватил нож и убил несговорчивую пассию. Признания взятого под стражу Отелло сняли на видео.

"Я с ней разговаривал о том, чтобы возобновить отношения, но она не поддавалась. Она сделала окончательный вывод, что нам пора расстаться. Сказала: "Пошел ты на фиг!", тогда я достал нож. Она повернулась и пыталась убежать", — в ходе следственного эксперимента спокойно вспоминал юноша события злополучного вечера 23 декабря.

По его словам, после первых ударов он перестал понимать, что происходит, а очнулся только у себя дома. Тревогу забили родители спортсменки: она задержалась с тренировки и не отвечала на телефонные звонки. Спустя пару часов ее тело нашли на пустыре через дорогу, эксперты насчитали более 30 ножевых ранений. Орудие преступления нашли в паре метров от места расправы.

Подозреваемого задержали в тот же день — несмотря на пришедшее к нему осознание, о произошедшем он никому не рассказал. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. На момент преступления школьник не достиг совершеннолетия, а значит суд, если вина будет доказана, сможет приговорить его к 2/3 от максимального срока по статье "Убийство".