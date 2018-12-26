У потерявшего семью над Боденским озером мстителя Калоева родилась двойня

У Виталия Калоева, который 16 лет назад потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером и решил за это отомстить, убив авиадиспетчера-датчанина, 25 декабря в больнице Владикавказа родилась двойня.

Сына и дочь родила Ирина – вторая жена Калоева, с которой он вступил в брак в 2018 году, передает РИА Новости.

В интервью Пятому каналу 62-летний Калоев сказал, что имена детям они еще не придумали.

Его уже поздравил олимпийский чемпион по вольной борьбе, член Совета Федерации Арсен Фадзаев.

"Он заслуживает всего самого светлого, что только может быть в нашей жизни", — написал в своем "Инстаграме" Фадзаев и пожелал другу и его детям здоровья и благополучия.

Страшная авиакатастрофа, в которой погибли летевший на отдых российские дети, произошла в 2002 году над Боденским озером. Тогда в результате столкновения в воздушном пространстве Германии Ту-154 Башкирских авиалиний и грузового Boeing погиб 71 человек. Среди погибших в ней была и семья Виталия Калоева – жена, дочь и сын.

Катастрофа произошла в зоне ответственности авиакомпании "Скайгайд".

В феврале 2004 года Калоев убил датчанина Петера Нильсена, который в ту роковую ночь дежурил за пультом швейцарской авиакомпании "Скайгайд".

В октябре 2005-го суд Цюриха признал инженера-строителя из Владикавказа виновным в убийстве, но во время следствия Калоев лишь частично признал свою вину.

По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю.

Тогда Виталий Калоев потерял над собой контроль и, по его словам, не помнил того, что произошло позже.

Суд Цюриха приговорил его к восьми годам тюрьмы строгого режима, но в июне 2007 года смягчил приговор, снизив срок заключения до пяти лет и трех месяцев.

В ноябре 2007 года Федеральный верховный суд Швейцарии принял решение о досрочном освобождении Калоева.

Эта трагическая история легла в основу романа и двух фильмов.

В документальном романе "Столкновение", который вышел в апреле 2017 года, была впервые изложена версия событий глазами самого Виталия Калоева.

Не остался в стороне и Голливуд: весной того же года на экраны вышла драма "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

А через год после Голливуда картину под названием "Непрощенный" представили и в России. В ней роль Калоева сыграл Дмитрий Нагиев.