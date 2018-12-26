The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.

Корреспондент издания встретился под Мариуполем с чеченскими боевиками. Некоторые из них сообщили, что состоят в батальоне "Шейх Мансур", который возглавляет Муслим Чеберлоевский. Батальон входит в состав Добровольческого украинского корпуса, сформированного в июле 2014 года по инициативе "Правого сектора" (запрещена в России). Террористы прошли подготовку в лагерях террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) на территории Сирии и Ирака.

Боевик по имени Мансур сказал, что воюет на Украине, потом что "Путин – наш общий враг, он несет только зло". Сам Муслим Чеберлоевский ранее заявлял, что целью чеченцев, воюющих на стороне Киева, является продолжение войны за освобождение родины.

Помимо этого батальона в зоне АТО действует батальон имени Джохара Дудаева. Сейчас его возглавляет Адам Осмаев. Ранее его командиром был террорист Иса Мунаев. В 2015 году он был ликвидирован в боях под Дебальцево.

В прошлом году в центре Киева погиб боец батальона имени Дудаева Тимур Махаури. В его машину было заложено взрывное устройство. Убийство до сих пор не раскрыто.