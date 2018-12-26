Боксер Поветкин хотел бы сразиться с Уайтом в 2019 году

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своих планах на 2019 год. Он признался, что хотел бы встретиться на ринге с чемпионом по версиям WBC Sliver и WBO International Диллианом Уайтом. Правда, это зависит не только от россиянина.

"Мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня", – приводит слова Поветкина РИА Новости.

Напомним, что ранее глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер свой следующий поединок может провести с Диллианом Уайтом или Дереком Чисорой.