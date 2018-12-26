Патриарх Кирилл: безумный закон о переименовании УПЦ разрушит каноническую церковь на Украине

Совершенно безумным с точки зрения права и отношения государства и церкви назвал украинский закон о переименовании Украинской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, закон о смене названия принят для дискредитации и разрушения канонической Церкви на Украине.

Закон о переименовании УПЦ президент Украины Петр Порошенко подписал 23 декабря 2018 года. Закон дал канонической Украинской православной церкви четыре месяца на то, чтобы изменить свое название. Украинская православная церковь обратилась с просьбой к Порошенко наложить вето на документ, сообщает РИА Новости. Однако шансов на это нет: 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в Киеве прошел так называемый "объединительный собор". На нем был избран глава новой Украинской автокефальной церкви Епифаний Думенко. На собор приехали два епископа канонической Украинской церкви, которые были отлучены после этого Украинской православной церковью от служения.

Создание собственной церкви – элемент предвыборной кампании Петра Порошенко перед мартовскими выборами президента Украины. Он отправится в Стамбул, чтобы 6 января получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии новосозданной структуры.