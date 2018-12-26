"Крылья Советов" планируют приобрести футболиста "Спартака" Ананидзе

Полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе в ближайшее время может оказаться в самарском клубе "Крылья Советов". Об интересе к грузинскому полузащитнику красно-белых сообщил генеральный директор волжской команды Виталий Шашков.

"Интерес к Ананидзе у "Крыльев Советов" есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел", – цитирует Шашкова "Спорт-экспресс".

Ранее сообщалось, что спартаковцы планируют расстаться с Ананидзе, Боккети, Поповым, Еременко и Самедовым.