Библия, пострадавшая от восстания декабристов

26 декабря (14 по старому стилю) 1825-го года члены нескольких тайных обществ вывели на Сенатскую площадь Петербурга солдат Московского лейб-гвардии полка. Позже к ним присоединились части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа. Всего около трех тысяч человек.

Офицеры — они остались в истории как декабристы — вышли с Манифестом к русскому народу, который составили буквально накануне переворота, отчего-то веря, что Сенат утвердит сочиненный документ, сразу объявит об отмене крепостного права и передаст власть временной диктатуре из восставших. К 6 вечера восстание было разгромлено. За несколько часов погибло более тысячи человек.

Восставших арестовали, к следствию было привлечено 579 человек. Пятерых офицеров — Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского — приговорили к смертной казни через повешение. Остальные получили более мягкие приговоры: ссылку в Сибирь на каторжные работы, заточение в крепость. Кого-то отправили воевать на Кавказ. Солдат прогнали сквозь палочный строй...

Последний месяц я часто думаю об одном декабристе. Об Александре Николаевиче Муравьеве. Практически каждый день вспоминаю его. Оказывается, он занимался переводом Библии, в частности, книги Псалтирь на современный ему русский язык. Об "увлечении" Александра Муравьева узнать довелось совершенно случайно: оказавшись в отделе древних книг одной крупной столичной библиотеки.

Сотрудники ее с благоговейным торжеством, аккуратно прикасаясь к страницам пальцами в специальных нитяных перчатках, показали Библию, изданную Российским библейским обществом в 1824-25-х годах, и сохранившуюся всего в нескольких экземплярах. Остальной тираж был полностью уничтожен: понятная, переведенная на русский язык Библия считалась слишком опасной книгой. Так сказали сотрудники библиотеки.

Причин не верить не было, но хотелось подробностей. Не без труда, но их удалось найти. И теперь я думаю не только о декабристах, но еще немного о вольнодумцах-петрашевцах. Из-за Федора Михайловича Достоевского, который провез на каторгу Евангелие. История с получением Священного Писания и дальнейшее участие его в жизни Достоевского вышла необыкновенная. Но подробнее об этом расскажу в следующий раз.

А сейчас — о декабристах и Библии. Или, если точнее, о Библии в Российской империи и декабристах.

Оказалось, что судьба самой главной христианской книги в России достойна исторического сериала. Кое-что нашлось в докладе "История и значение Синодального перевода Библии" председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, сделанном на конференции, приуроченной к 140-й годовщине создания Синодального перевода Библии на русский язык. Остальное собиралось по крохам.

Оказывается первый перевод библейского текста на русский язык состоялся в 1794-м году. Но не всего. Издано было только "К Римляном послание святого апостола Павла с истолкованием", подготовленное архиепископом Мефодием (Смирновым).

Отсутствие переводов Библии на понятный язык казалось настолько поразительным, что я стала искать дальше и выяснила: за 70 лет до издания "Послания к Римляном", в 1723-м году, на чтение Библии был наложен запрет через "Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере". В списке патриархов оказались имена "Святейшего нового Рима Константинополя и Вселенский Патриарха Иеремии, Блаженнейшего Патриарха града Божия Антиохии Афанасия Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима Хрисанфа"...

Повторю еще раз, поскольку это важно: патриархи Восточно-Кафолической Церкви запретили издание не Библии на русском, а Святого Писания вообще. На вопрос, должны ли христиане читать Священное Писание, иерархи, сочинившие"Послание", прислали подробные инструкции как служить и правильно верить в Бога, не зная Его заветов. Среди прочего, там есть такие слова "Мы знаем, что все Писание Богодухновенно и полезно, и столь необходимо, что без него вовсе невозможно быть благочестивым; однако читать его не все способны, но только те, которые знают, каким образом надлежит испытывать Писание, изучать и правильно разуметь оное. Таким образом, всякому благочестивому дозволяется слушать Писание, дабы веровать сердцем в правду и устами исповедовать во спасение, но не всякому позволяется без руководства читать некоторые части Писания, особенно ветхозаветного".

Не будучи специалистом по Истории Церкви, рискну лишь предположить, что инструкции написаны не случайно, они стали ответом на поездку в Париж в 1717-м году Петра Великого, где император получил от католиков предложение об объединении православной и католической Церквей. Что, конечно, не могло вызвать у иерархов Восточной Церкви одобрения или понимания. Напротив, они всячески препятствовали объединению

Библию издали конечно. Но лишь в 1751-м году. И на церковнославянском языке. Поскольку ее напечатали во время правления Елизаветы, Библию назвали Елизаветинской. До нее 34 года Священное Писание не изучали в семинариях и в духовных академиях. 34 года духовенство служило, не читая Библии. Впрочем, и много позже Елизаветинская Библия доставалась не всем и не всегда. Поразительно, но в 1818-м году в богословском классе Казанской академии личной Библии не было ни у одного из студентов. За классом числилась всего одна — казенная.

Неизвестно как дальше развивалось бы духовное образование в России, если бы не Александр I. Вернее, не Отечественная война 1812-го года, которую император счел за посланное ему Богом личное испытание. Император становится искренне верующим, а Библия (на французском) превращается в его настольную книгу.

6 декабря 1812-го года Александр I одобрил доклад сторонника библейского просвещения князя Александра Голицына о необходимости открытия Российского Библейского общества (РБО). Президентом РБО назначен князь Голицын. Общество получило статус межконфессионального: в него вошли представители основных христианских конфессий Российской империи.

За десять лет Российское Библейское общество издало порядка ста тысяч экземпляров Библии на 29 языках (на 12 из них впервые). 28 февраля 1816-го года Голицын доложил Синоду волю Александра I: "Его Императорское Величество… с прискорбием усматривает", что россияне настолько плохо знают церковнославянский, что не в состоянии читать Новый Завет на нем. И, поскольку им все равно ничего непонятно, даже не пытаются читать его. Либо читают на иностранных языках, но таких среди сограждан единицы. Осознав этот факт, император решил: настало время, чтобы "для российского народа, под смотрением духовных лиц, сделано было переложение Нового Завета с древнего славянского на новое российское наречие".

Пользуясь возможностью, Священное Писания начали переводить. Причем не только Новый Завет, перевести решили Библию целиком. И не с "древнего славянского", а с оригиналов — греческого и еврейского.

Организатором и исполнителем работ по переводу стал ректор Санкт-Петербургской духовной академии, будущий митрополит Московский Филарет (Дроздов). Он разработал правила для переводчиков, а сам стал главным редактором переводов.

Поначалу все шло хорошо. Довольно быстро, в 1819-м году (то есть спустя всего три года от указа императора) было издано Четвероевангелие. В 1821-м полный Новый Завет. На следующий год Псалтирь. За перевод Ветхого Завета отвечал один из первых гебраистов России (ученый, знаток древнееврейского языка — Вести.Ру) протоиерей Герасим Павский. В начале 1824-го года напечатали первый тираж Пятикнижия, но в продажу он не поступил: было решено дождаться перевода книг Иисуса Навина, Судей и Руфи. Тем более, что он был уже на подходе. И выпустить все переведенное как Восьмикнижие.

Издали.

Однако практически весь тираж (девять тысяч экземпляров) только отпечатанного Восьмикнижия был сожжен на кирпичном заводе Александро-Невской лавры.

Сделано это было в конце 1825 года — сразу после мятежа декабристов. И при новом императора — Николае I.

Вскоре император издал указ приостановить деятельность Русского Библейского общества "впредь до Высочайшего соизволения". Этому его решению как мог способствовал адмирал Шишков, сменивший Голицына в Министерстве народного просвещения. Шишков считал себя спасителем отечества от заговора революционеров, частью которого по его мнению была деятельность РБО и при всяком удобном случае напоминал императору, что именно его восшествие на престол заговорщики сочли удобным случаем для открытого восстания. Будто тот мог забыть такое.

То, что Шишков связывал декабристов с Библейским обществом неудивительно. Большинство заговорщиков были православными, остальные принадлежали к другим конфессиям. К лютеранам относились братья Бодиско, Вольф, братья Кюхельбекеры, Розен, Тизенгаузен, Торсон, Пестель, Фаленберг и Фохт. К католикам Враницкий, Выгодовский, Корнилович, Лаппа, Лунин, Люблинский, братья Поджио, Юшневский.

Но куда важнее конфессиональной принадлежности, что все они были люди образованные, владели многими языками, на которых и читали Библию, неплохо знали и понимали ее. А это в России первой половины XIX века являлось опасным вольнодумием, поскольку Библия учит человека быть свободным. Так что в крепостной России Библия была очень опасной книгой. Даже на забытом многими церковнославянском языке.

Сомнительно, чтобы кто-либо из декабристов занимался переводами книги на русский. За исключением инициатора создания "Союза спасения" и активного участника "Союза благоденствия" Александра Муравьева. Тех тайных обществ, из которых и вышли заговорщики. В мае 1819-го, с соблюдением всех необходимых формальностей, Муравьев покинул тайное общество по единственной причине: он решил читать и изучать Библию.

Тем не менее, его арестовали вместе с остальными. На следствии Муравьев повторял, что прожил последние семь лет тихой семейной жизнью, изучая Священное Писание и стараясь следовать его заветам. Находясь в заточении в крепости он получил разрешение читать книги духовного содержания, тогда он попросил жену передать ему Библию и сочинение Фомы Кемпийского "О подражании Иисусу Христу".

Без лишения чинов и дворянства Александр Николаевич был арестован и сослан в Сибирь. Не существует никаких доказательств, но нельзя исключить, что Муравьев был как-то причастен к переводам уничтоженного в огне Восьмикнижия на русский. В письмах из ссылки он упоминал, что изучал древнееврейский язык, чтобы заниматься переводами Священного Писания. Изучал серьезно. По утверждению сотрудника кафедры библеистики Института восточных рукописей РАН Максима Фионина, "перевод Псалтири выполнен человеком, хорошо знавшим древнееврейский язык".

В 1834-м году, Муравьев с семьей переезжает в Вятку, где он получил должность председателя уголовной палаты. А через 10 лет он написал своему духовному отцу, что начал переводить Псалтирь. Начал, несмотря на запрет императора Николая I. Перевод был закончен в 1852-м году.

Сохранилось два списка. Первый находится в Архиве востоковедов ИВР РАН, второй принадлежит Российскому государственному историческому архиву. Максим Фионин абсолютно уверен: "Вариант Муравьева не дублирует выполненные ранее переводы архимандрита Макария Глухарева и протоиерея Герасима Павского".

Список из Архива востоковедов представляет собой тетрадь в твердом переплете in quarto. Все записи выполнены одним почерком, черными чернилами, справа от текста перевода красными чернилами даны ссылки на духовную литературу. К форзацу тетради приклеен листок, написанный той же рукой, что и текст рукописи: "Псалтирь. Перевод с еврейского Ал. Ник. Муравьева. 1852 г. In 4". Список из архива РГИА — тетрадь в розовом бархатном переплете с золотым тиснением и обрезом, в футляре. Он принадлежит фонду начальника академии генерального штаба, министра народного просвещения Владимира Глазова. В дневниках Глазова есть запись 4 августа 1915-го года: "Взял у Надежды Михайловны (вдовы химика Александра Михайловича) рукопись Алек. Ник. Муравьева – Псалтирь... Думаю переписать". На сегодня установлено, что текст действительно написан рукой Владимира Гавриловича.

Пока ученые не готовы сделать однозначный вывод, что рукописи в архивах действительно перевод Александра Муравьева. Они лишь предполагают это, основываясь на проверенных фактах.

Зато к известным фактам относится следующая страница истории Библии: когда застой правления Николая I сменила пора реформ Александра II, Синод снова заговорил о необходимости перевода Священного Писания. 5 мая 1858-го года Александр II утвердил решение о его возобновлении.

Перевод делался четырьмя духовными академиями. Московский митрополит Филарет (Дроздов) лично просматривал и редактировал книги Библии по мере их подготовки к изданию. В 1860-м году вышло в свет Четвероевангелие, в 1862-м — Новый Завет. Полная Библия на русском языке появилась только в 1876-м году.

Перевод Нового Завета длился 4 года, Ветхого Завета — 18 лет.

Библия синодального перевода вошла в число самых многотиражных и распространенных в России книг.