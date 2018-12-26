Мигрант дважды ограбил полюбившийся ему офис микрозаймов в Подольске

Более 400 тысяч рублей стали добычей 31-летнего приезжего из Средней Азии, с пистолетом в руках дважды обчистившего офис микрозаймов в Подольске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

Когда именно были совершены преступления, стражи порядка не уточняют, известно лишь, что в обоих случаях целью становилась кредитная организация на Революционном проспекте. В первый раз сотрудница сама открыла дверь вооруженному пневматическим пистолетом мужчине, во втором — он пришел под видом простывшего клиента. Злоумышленник не спешил и не повышал голос, но при этом не выпускал из рук оружие.

Задержали подозреваемого благодаря записям с камеры наблюдения, свою вину в двух нападениях он признал, отметив, что все вырученные 400 тысяч рублей потратил. Впрочем, стражи порядка не исключают, что мигрант причастен и к другим нападениям на офисы микрозаймов.

Суда уроженец одной из республик Средней Азии будет дожидаться в следственном изоляторе.