Параноидальный шизофреник поколотил двух полицейских и угнал их автомобиль. Видео

В небольшом американском городке Норт-Литл-Роке в Арканзасе 51-летний Джерри Йорк хорошо известен своим соседям, поскольку часто обвиняет их в том, что они хотят ему навредить.

Джери болеет параноидной шизофренией. И потому он раздражителен и крайне подозрителен. Существуют препараты, которые купируют агрессию и избавляют больных от их маний — Джерри их принимал годами.

Однако, незадолго до своего столкновения с полицейскими, он перестал принимать лекарства, решив, что этими таблетками кто-то пытается его отравить.

8 декабря Джерри Йорк понял, что знакомый собирается его убить, позвонил службу спасения, а затем поделился своими подозрениями с вызванными полицейскими.

Стражи закона быстро оценили ситуацию и попрощались, решив, что полиция не должна заниматься душевнобольными людьми.

Джерри звонил снова и снова. К нему приехала пара других сотрудников правоохранительных органов, не знавших о его недуге, мужчина и женщина.

Первоначально их общение с Джерри происходило довольно спокойно, однако в определенный момент мужчина осознал, что полицейские тоже хотят его убить, и укусил одного из стражей закона в руку.

Началась потасовка, в ходе которой Джерри убедился в том, что полицейские хотят его смерти. Он отнял дубинку у одного из офицеров, пытающихся его скрутить, от души поколотил обоих стражей закона, а затем скрылся на патрульной машине.

Спустя час Джерри все же задержали, а затем отправили в клинику под наблюдение врачей. Предполагается, что его вскоре отпустят, однако будут контролировать прием лекарств.

Ожидается, что Джерри Йорк не понесет никакой ответственности за многочисленные ложные вызовы, нападение на сотрудников полиции и угон их автомобиля.

При этом не исключено, что ответственность может грозить опекуну душевнобольного мужчины, который не обратил внимание, что Джерри прекратил принимать препараты.