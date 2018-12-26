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26 декабря 201813:46

Россияне стали заметно лучше относиться к армии

Global Look Press

Доверие граждан России к армии за последние 6 лет значительно выросло. Подавляющее большинство участников опроса ВЦИОМ, 92%, уверены, что вооруженные силы способны защитить страну от любых угроз. И это при том, что всего 5 лет назад так думали только 66% россиян.

Также социологи отмечают, что граждане гораздо лучше оценивают состояние армии. Если еще 7 лет назад всего 11% респондентов считали, что отечественные вооруженные силы заслуживают "хорошо" или "очень хорошо", то сейчас этот процент вырос до 61.

Что касается технического оснащения российской армии, то оно стало гораздо лучше, завили 42% опрошенных. 65% респондентов хотели бы, чтобы их родственники либо они сами служили в вооруженных силах.

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