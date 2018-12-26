Союз биатлонистов России изменил критерии отбора на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев после женской индивидуальной гонки "Ижевская винтовка" сообщил об изменении критериев отбора спортсменов на этапы Кубка мира. Если раньше необходимо было выиграть одну гонку и быть в топ-6, то теперь будут учитываться и другие факторы.

"В среду или четверг мы соберем исполком и придумаем, как правильно выбрать лучших спортсменов, чтобы они достойно выступали", – цитирует главу СБР Sportbox.ru.

"Раньше нужно было выиграть одну гонку и быть в топ-6, но мы изменили критерии. Теперь мы отбираем и по очкам, плюс будет давать преимущество и индивидуальная гонка, и спринт", – добавил Драчев.

26 декабря состоялась индивидуальная гонка у женщин на 15 километров на призы "Ижевской винтовки". Победу в ней одержала Наталья Гербулова. Второй стала Маргарита Васильева. Тройку лучших замкнула Лариса Куклина.