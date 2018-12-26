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26 декабря 201814:47

Неудачный эксперимент: три студента погибли при взрыве в китайском университете

Sohu.com

Три студента Пекинского транспортного университета погибли в результате серии взрывов во время проведения эксперимента в местной лаборатории, сообщает Sohu.com. Очевидцы сняли на видео яркие вспышки в помещении и последствия сильного пожара.

 

Инцидент произошел около 09:30 утра 26 декабря на втором этаже восточного кампуса, где располагается студенческая лаборатория. В тот момент в помещении проходил научный эксперимент по очистке сточных вод -студенты факультета экологии работали с химическими реактивами. На кадрах видно серию напоминающих фейерверк хлопков, после которых в здании вспыхнул пожар, а все помещения заволокло едким черным дымом.

Учащиеся бросились на улицу, но покинуть здание удалось не всем — после того, как огонь был потушен, спасатели нашли внутри тела трех студентов. О пострадавших ничего не сообщается, хотя многие ученики жаловались на затруднения с дыханием из-за едкого дыма.

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