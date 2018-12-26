Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Она решила, что недопустимо подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на которого давят из-за фейков в отношении Глацких.

В начале ноября свердловская чиновница прославилась заявлением о иждивенческих настроениях молодежи, которые помнят о своих правах, но забывают о своих обязанностях к государству, напоминает "Интерфакс".

"Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких.

Так чиновница из Екатеринбурга хотела мотивировать молодежь, донести до нее мысль о необходимости самостоятельного и активного развития, чтобы вкладывать энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.

В начале ноября бывшую гимнастку Ольгу Глацких отстранили на время проверки от должности. Следственный комитет России начал проверку нецелевого использования бюджетных средств — 131 миллиона рублей. При этом сама Глацких заявила, что бросить работу в департаменте молодежи ей не позволяет совесть.

10 декабря губернатор Куйвашев подписал указ о создании нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области. При этом министерство должно было быть создано на базе министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона. А 12 декабря губернатор Свердловской области заявил, что не нашел оснований для увольнения оскандалившейся чиновницы. За свои слова она получила только выговор. Кроме того, Ольга Глацких лишилась субсидии на квартиру, после того как пожаловалась на трехкопеечную зарплату. Также Глацких была исключена из политсовета "Единой России".