Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию
Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Она решила, что недопустимо подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на которого давят из-за фейков в отношении Глацких.
В начале ноября свердловская чиновница прославилась заявлением о иждивенческих настроениях молодежи, которые помнят о своих правах, но забывают о своих обязанностях к государству, напоминает "Интерфакс".
"Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила Ольга Глацких.
Так чиновница из Екатеринбурга хотела мотивировать молодежь, донести до нее мысль о необходимости самостоятельного и активного развития, чтобы вкладывать энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.
В начале ноября бывшую гимнастку Ольгу Глацких отстранили на время проверки от должности. Следственный комитет России начал проверку нецелевого использования бюджетных средств — 131 миллиона рублей. При этом сама Глацких заявила, что бросить работу в департаменте молодежи ей не позволяет совесть.
10 декабря губернатор Куйвашев подписал указ о создании нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области. При этом министерство должно было быть создано на базе министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона. А 12 декабря губернатор Свердловской области заявил, что не нашел оснований для увольнения оскандалившейся чиновницы. За свои слова она получила только выговор. Кроме того, Ольга Глацких лишилась субсидии на квартиру, после того как пожаловалась на трехкопеечную зарплату. Также Глацких была исключена из политсовета "Единой России".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Военные провели успешные испытания "Авангарда"
- Порошенко объявил о конце военного положения
- В Петербурге подали в отставку два вице-губернатора
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
- Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию
- Машина врезалась в КПП в аэропорту Домодедово
Самое читаемое
-
Анастасии Волочковой угрожают расправой
- Мать, выбросившая малыша в подъезде, отделалась штрафом
- Муж едва не отрезал жене ногу, перепутав чулки со змеей
- В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
- Роскачество назвало марку шампанского, которое опасно пить
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- Не платить за парковку в Москве теперь стоит вдвое дороже
- УАЗовская "буханка" не покинет конвейер еще три года
- Новые автономера появятся в России летом 2019 года
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Год рекордов и открытий: мэр столицы дал большое интервью журналистам
- Ограбление в аэропорту: машина с перевозчиками денег врезалась в КПП
- В подпольном цеху икру из водорослей расфасовывали под видом настоящей
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний