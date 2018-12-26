Почему рак пищевода встречается только у белых людей
Ученые выяснили, почему рак пищевода поражает белых людей и почти никогда не встречается у представителей негроидной расы.
Исследователи из Мичиганского университета взяли образцы тканей от афроамериканцев и американцев-европеоидов с аденокарциномой пищевода, так и без нее. Как сообщает портал "Вести.Медицина", была обнаружена разница в ферменте GSTT2, который защищает клетки от окислительного повреждения, вызванного забросом в пищевод желудочного содержимого.
Уровень GSTT2 был значительно выше у афроамериканцев, чем у людей европейской расы. По данным ученых, у европеоидов часть генома дублируется и, по-видимому, снижает экспрессию фермента. У американцев африканского происхождения нет такого дублирования.
Между тем за последние 30 лет частота заболевания аденокарциномой пищевода среди белых американцев выросла на 600 процентов. Но не одни гены тому виной. Еще одним фактором возникновения рака пищевода является ожирение.
Между тем ранее сообщалось, что найден тип сахара, который способен замедлить рост раковых опухолей и усилить эффект химиотерапии. Ученые выяснили, что моносахарид под названием манноза может нарушать энергоснабжение раковых клеток.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Военные провели успешные испытания "Авангарда"
- Порошенко объявил о конце военного положения
- В Петербурге подали в отставку два вице-губернатора
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
- Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию
- Машина врезалась в КПП в аэропорту Домодедово
Самое читаемое
-
Анастасии Волочковой угрожают расправой
- Мать, выбросившая малыша в подъезде, отделалась штрафом
- Муж едва не отрезал жене ногу, перепутав чулки со змеей
- В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
- Роскачество назвало марку шампанского, которое опасно пить
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- Не платить за парковку в Москве теперь стоит вдвое дороже
- УАЗовская "буханка" не покинет конвейер еще три года
- Новые автономера появятся в России летом 2019 года
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Год рекордов и открытий: мэр столицы дал большое интервью журналистам
- Ограбление в аэропорту: машина с перевозчиками денег врезалась в КПП
- В подпольном цеху икру из водорослей расфасовывали под видом настоящей
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний