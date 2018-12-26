Фигуристка Медведева призналась, что подставляла коллег по соревнованиям

Россиянка Евгения Медведева рассказала о закулисье женского фигурного катания. Она призналась, что подставляла коллег. Кроме того, фигуристка считает себя ужасным человеком, поскольку завидует другим спортсменам.

"Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было", – приводит слова Медведевой Газета.ru.

Напомним, что 19-летняя фигуристка не смогла отобраться на чемпионат Европы, заняв в первенстве России лишь седьмое место.