Уходивший от столкновения водитель устроил массовое ДТП на Кутузовском проспекте
Владелец BMW X5 устроил массовую аварию на Кутузовском проспекте в Москве, уходя от столкновения с попутной машиной. Пострадал водитель протараненного им автомобиля — у мужчины оказались сломаны обе ноги. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Авария произошла в первой половине дня 26 декабря в районе владения №72. На кадрах видно, как двигавшийся на высокой скорости BMW X5 резко сдал влево, уходя от столкновения с притормозившей перед ним легковушкой, и протаранил BMW 520i, а затем слегка задел еще две легковушки.
Стражи порядка сообщили, что пострадал водитель BMW, но не уточнили, какого именно. Судя по последствиям, зажатым в салоне оказался владелец 520-й модели. В больнице у него диагностировали переломы ног.
Из-за аварии на протяжении двух часов было затруднено движение, поскольку почти все полосы перекрыли поврежденные автомобили.
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