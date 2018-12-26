Полиция Домодедова задержала авиадебошира, прилетевшего из Антальи

В аэропорту Домодедово полицейские задержали 32-летнего пассажира из Турции. Во время полета из Антальи в Москву он нецензурно выражался в адрес бортпроводников и пассажиров.

Буйный пассажир был доставлен в дежурную часть полиции, сообщает ТАСС. На матерившегося в полете мужчину составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП.