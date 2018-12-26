В Якутии слепили символ нового года - Свинью из навоза

В Якутии появился последователь Михаила Боппосова – скульптора, который стал известен символами наступающего года по Восточному календарю.

Фигурки из навоза он лепит на радость односельчанам не первый год. Так, к 2017-му появился символ года – Петух из навоза, в начале нынешнего года – собачья упряжка, а также знаменитый Ждун. Некоторые СМИ, как сообщалось ранее, даже заказывали Боппосову некоторые сувениры на память.

Как пишут местные СМИ, Боппосов пока еще не представил свое очередное творение на следующий год. Зато его уже продемонстрировал журналистам конкурент Боппосова — житель села Ерт Горного района Якутии Аркадий Васильев.

Он вылепил из навоза символ наступающего года по Восточному календарю – Свинью. Высота ее 80 сантиметров, длина около метра. Местный скульптор признается, что эту скульптуру начал делать еще осенью, а вообще символы года из навоза лепит уже около пяти лет, пишет местный портал Ykt.Ru.

Конкуренция Боппосову: житель Горного улуса слепил из навоза символ года.



Это Аркадий Васильев и последние пять лет он лепит символы года. Эту свинью он начал лепить еще с осени. Высота скульптуры — около 80 см, в длину она достигает одного метра.https://t.co/INoO5W55mU pic.twitter.com/59yzNzLWJs — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 24 декабря 2018 г.

На вопрос, как он создавал из навоза получившуюся столь натуралистичной свинью, Васильев ответил, что сначала по отдельности слепил ее разные части, а затем их соединил.