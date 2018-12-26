Теннисист Хачанов посеян под первым номером на турнире в Софии

Российский теннисист Карен Хачанов возглавил посев на турнире в Болгарии. Россиянин стал самым рейтинговым участником соревнований, являясь 11-й ракеткой мира. Второй посев получил представитель Греции Стефанос Циципас. Соотечественник Хачанова Даниил Медведев стал третьим.

Турнир категории ATP-250 в Софии состоится с 2 по 10 февраля 2019 года. Призовой фонд соревнований – 524 340 евро, сообщает Чемпионат.com.

Напомним, что ранее Хачанов был назван лучшим российским теннисистом 2018 года. На данный момент он является первой ракеткой России.