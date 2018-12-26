Камнепад частично перекрыл трассу Севастополь - Ялта

Движение по трассе, связывающей Севастополь с Ялтой, оказалось затруднено из-за обрушившихся на проезжую часть в районе мыса Сарыч валунов. Очевидец снял на видео последствия камнепада.

Обрушение произошло около двух часов дня в среду, 26 декабря. По счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На кадрах видно, что крупные камни перегородили одну полосу дороги и смяли отбойник, часть из них перемахнула ограждение. Водителям пришлось до минимума сбрасывать скорость на этом отрезке, в результате образовалась пробка.