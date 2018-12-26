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26 декабря 201818:05

Путин: поддержка бизнеса в условиях внешних ограничений - одна из важнейших задач

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский бизнес может рассчитывать на поддержку государства в условиях внешнего давления.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил на встрече представителями отечественных деловых кругов президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такая поддержка является одной из важнейших задач для власти.

Руководитель страны отметил, что иностранные партнеры, прикрываясь политической ширмой, пытаются устранить с рынка соперников из России.

По мнению Путина, в ответ на это России нужно ускорить темпы развития промышленности, укрепить свою научную и технологическую базу и содействовать локализации производств.

На встрече присутствуют руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров и владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава ВТБ Андрей Костин.

Среди российских бизнесменов Александр Мамут, руководитель холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, президент и владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров, основатель группы компаний "Волга" Геннадий Тимченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс​​​.

Со стороны власти участвуют руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, первый вице премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Козак, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст рассказал, что цель антироссийских санкций состоит в ослаблении экономики РФ и, как следствие, ослабление ее армии и флота.

После инцидента в Керченском проливе представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Брюсселю и Вашингтону необходимо обдумать введение новых санкций против России.

В августе 2018 года в американский Конгресс США был внесен законопроект с набором очередных санкций против России. В них, среди прочего, планируется ввести ограничения против государственного долга РФ и госбанков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Голосование по этому законопроекту, скорее всего, будет отложено на 2019 год: конгрессмены не успеют рассмотреть его до Нового года.

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