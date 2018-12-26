Грабитель обчистил первый из появившихся на Кубани христианских храмов

Из возведенного в 1792 году храма Покрова Пресвятой Богородицы — старейшего в Краснодарском крае — похитили добровольные пожертвования. Злоумышленника, действовавшего под покровом ночи, сняла камера наблюдения.

Целью вора стали оставленные прихожанами в знак признательности бриллианты и ювелирные украшения — именно их он на протяжении почти 20 минут вытаскивал из-под стекла, которое защищает чудотворную Козельщанскую икону Божией Матери. Точную сумму нанесенного ущерба еще только предстоит установить, но настоятель храма протоиерей Виктор Колмык в беседе с ТАСС счел его незначительным.

С его слов, храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань - старейший на Кубани, его в 1792 году построили казаки, только прибывшие в эти края.

Выйти на след подозреваемого пока не удалось.