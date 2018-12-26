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26 декабря 201818:21

Полузащитник "Севильи" Промес может покинуть клуб

Global Look Press

В ближайшее трансферное окно футболист испанской "Севильи" Квинси Промес может покинуть клуб. Напомним, что 26-летний голландский полузащитник перешел в севильскую команду летом 2018 года из московского "Спартака". Испанский клуб заплатил красно-белым за него 20 миллионов евро.

По информации Elfvoetbal, руководство "Севильи" недовольно действиями Промеса на поле. В текущем сезоне голландец провел за команду 22 матча, в которых отличился лишь один раз.

На прошлой неделе полиция задержала Квинси за вождение в нетрезвом виде. За этот проступок он был оштрафован.

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