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26 декабря 201818:48 Дмитрий Хрусталев

Мосгордума: прежний штраф за неоплаченную парковку был не обоснован экономически

Штраф за неоплату парковки в Москве вырастет в два раза — закон об этом приняла Мосгордума. Когда он вступит в силу, нарушителям придется платить 5 тысяч рублей. Прежняя сумма, как показала практика, не останавливала некоторых водителей: дешевле было нарушить, чем платить за стоянку на улицах с таким повышенным тарифом. Смогут ли поправки изменить ситуацию?

Леонтьевский переулок — самый центр Москвы между Арбатом и Тверской. Час парковки в будни и выходные здесь стоит 380 рублей. Но куда выгоднее оставить машину на целый день, а потом отделаться штрафом.

Но теперь эта лазейка больше работать не будет: штраф за неоплату парковки в Мосгордуме решили увеличить сразу вдвое.

"Это вообще не связано ни со стоимостью парковки, ни с законопослушными владельцами, которые нормально оплачивают свою парковку. Это связано с людьми которые, паркуясь, просто не платят. Кто-то закрывает листочками номер. Есть люди, которые принципиально не платят, либо исходят из того, что зачем платить — я лучше заплачу 2500 и буду здесь стоять — пять часов, сутки, сколько мне надо, столько и буду стоять. Этот штраф — он экономически не обоснован", — объясняет председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.

Сейчас в течение суток стоянка на открытых городских парковках обойдется от одной до почти 10 тысяч. Поэтому нынешний штраф за неоплату парковки, уверены в столичном правительстве, несоразмерен стоимости стоянки. Теперь нарушителям придется платить уже 5 тысяч рублей. Сумма действительно внушительная.

В середине декабря цена парковки в Москве на особо загруженных улицах увеличилась с 200 до 380 рублей. Многие водители стремились поскорее покидать места, проще стало парковаться жителям с резидентными разрешениями. Впрочем, наметилась и другая тенденция: в этих зонах возросла доля штрафов за неоплаченную парковку.

С принятием поправок ситуация наверняка резко поменяется. Хотя, очевидно, злостные неплательщики всегда находятся.

"Это не столько от обеспеченности зависит, сколько от сознательности, наверно. Тут и "Бентли" стоят, номера завешивают", — рассказывает прохожий.

Закон официально вступит в силу после того, как будет опубликован на сайте Мосгордумы. Как правило, это происходит в течение нескольких дней.

Текст: "Вести-Москва"

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