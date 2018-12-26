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26 декабря 201819:22

В компании "Красное и Белое" проходят обыски

Максим Григорьев/ТАСС

В головном офисе и на складах алкогольной торговой сети "Красное и Белое" в Челябинске, а также на складе компании в Москве проходят следственные действия. По словам источника в правоохранительных органах, силовики изучают документацию компании.

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания. Головной офис находится в Челябинске, компания имеет более 50 представительств в регионах. Причину обысков в компании источник не уточнил, передает ТАСС.

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