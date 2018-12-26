Яркие эмоции и желанные подарки: юные герои съехались на Кремлевскую елку

Тысячи школьников со всей страны съехались в Москву на главное новогоднее представление — Кремлевскую елку. Среди столичных гостей — отличники, победители олимпиад, воспитанники детских домов и юные герои, которые спасли чужие жизни, рискуя собственной.

Уже познакомились: шестеро отважных, еще совсем маленьких, но уже настоящих героев. В новогодний подарок — игрушечный телескоп — просматриваются большие перспективы.

- Вырасту, хочу стать спасателем.

Десятилетний Кирилл Журавлев из Бурятии немного стесняется — столько внимания. На лацкане пиджака, совсем по-взрослому, медаль за спасение человека.

Это случилось в феврале: они с товарищем идут по замерзшей реке, треск льда, крик. Лучший друг проваливается в полынью. Кирилл бросается на помощь.

"Мне было нелегко, я не думал о себе, я думал о своем товарище", — рассказывает герой.

Восьмилетний Гусейн Раджабов из Дагестана спас девочку, которую уносило течением по горной реке.

- Мне было очень тяжело, но я не сдавался, я вытащил ее и, немножко отдышавшись, сам себя.

Вот еще героические мальчишки — братья Денис и Андрей Любимовы из Омска. Просто шли из школы, увидели дым из окна горящего дома и женщину с ребенком на руках в этом окне.

"Я выбил окно, помог вытащить ребенка и вывел ее на улицу. Только отошли, и взорвался баллон газовый", — рассказывает Андрей Любимов.

Сейчас они все втроем резвятся на льду застывшего озера — спасенный и спасатели, ребята с Сахалина. А тогда, весной, пошли смотреть на чилимов — это северная рыба. Как маленький Кирилл провалился через прогнившие доски моста, даже не поняли. Услышали только крик.

"Мальчик упал в воду, не мог выбраться, его засасывало, мы с Глебом спасли его", — говорит Иван Ямалетдинов.

История Светы Лебедянцевой из Калужской области.

- Это было страшно, но самое главное — что моя подруга жива.

О своем героическом поступке Света рассказывает одноклассникам. Рискуя жизнью, она спасла подругу, которая, случайно оступившись, упала в колодец, скрытый в траве.

- Увидела бетонную палку, схватилась за нее рукой и начала ей давать руку. И я ее тянула минут 15.

За героизм, смелость и решительность все эти ребята награждены грамотами и медалями. И этот праздник, и Кремлевская елка, и Москва, украшенная по-новогоднему, сегодня, конечно же — для них.