Тема:
Ситуация на Украине 42 минуты назад
Маневр не удался: Украина перестала быть в положении, выборы пройдут по плану
30 дней завершились, военное положение на Украине продлевать не будут, а выборы президента пройдут по плану — 31 марта. Петр Порошенко признался, что очень хотел продлить сроки, но демократия важнее. Правда эксперты говорят, что Киев вполне может устроить провокации на российской границе. А дальше, так сказать, по схеме.
С театральными паузами и артистической интонацией. На заседании СНБО Петр Порошенко снимает военное положение. Похоже, маневр не удался. Украина готовится к выборам. И эта 30-минутная речь так похожа на предвыборную.
"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И, возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение. Мы защитим демократию, и мы точно гарантируем выборы пройдут 31 марта 2019 года", — заявил Порошенко.
Главная цель введения военного положения была как раз в том, чтобы сорвать президентские выборы, говорят наблюдатели. Но Рада сторговалась лишь на 30 дней, из запрашиваемых 60, да и то, лишь в 10 регионах – в тех, которые граничат с Россией, с Приднестровьем или имеют выход в море.
Впрочем, несмотря на сегодняшнее заявление, Порошенко вряд ли опустит руки, прогнозируют наблюдатели. Это была лишь проба пера.
Месяц военного положения на Украине не прошел бесследно. Несмотря на обещания Киева не влиять на избирательный процесс, в регионах, которых коснулись ограничения, отменили местные выборы 23 декабря. Количество полиции на улицах увеличилось, напряженность нагнетается.
"Учитывая, что регионы, где было введено первое военное положение, они мягко говоря, относятся к Порошенко враждебно. Для Порошенко военное положение в этих регионах, запрет собраний, митингов — ему на руку, чтобы минимизировать возможность активного сопротивления и минимизировать возможность событий, которые могут помешать ему продлиться на второй срок", — отметил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов.
Еще один результат военного положения: по данным экспертов, за минувший месяц Киев подтянул к линии соприкосновения на Донбассе дополнительные силы.
Журналисты британской газеты The Times опубликовали материал, доказывающий, что на стороне Украины на юго-востоке воюют и боевики, которые прошли подготовку в Сирии и в Ираке — в лагерях ИГИЛ (запрещена в России).
"Когда мы с российской стороны говорим, что Украина взаимодействует с ИГИЛ, на нас смотрели с недоверием на Западе, теперь, когда это вышло в Таймс, сами европейцы будут относиться по-другому к Украине и к тому, что могут позволить себе киевские власти", — военный корреспондент Семен Пегов.
Военное положение в стране – не повод переносить каникулы, решили в Верховной Раде. Нардепы отдыхают уже неделю. Но сегодня в социальных сетях депутаты настойчиво требуют проведения внеочередного заседание парламента с непременным участием Порошенко. От президента хотят подробного отчета о военном положении.
Ранее по теме
-
Порошенко объявил о конце военного положения и введении новых санкций против России4 часа назад
-
Суворов в Киеве попал под декоммунизацию4 часа назад
-
Депутат Верховной рады: шансов продлить военное положение на Украине нет5 часов назад
-
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков7 часов назад
-
Кандидат-комик: Зеленский объявил об участии в президентских выборах на Украине8 часов назад
-
Россия так и не напала: военное положение на Украине тихо подошло к концу13 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Военные провели успешные испытания "Авангарда"
- Порошенко объявил о конце военного положения
- Машина врезалась в КПП в аэропорту Домодедово
- Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию
- Приамурье: детей могли заразить гепатитом, повторно используя одноразовые иглы
Самое читаемое
-
Анастасии Волочковой угрожают расправой
- Мать, выбросившая малыша в подъезде, отделалась штрафом
- Муж едва не отрезал жене ногу, перепутав чулки со змеей
- В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
- Роскачество назвало марку шампанского, которое опасно пить
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- В Москве штраф за неоплаченную парковку вырос вдвое
- УАЗовская "буханка" не покинет конвейер еще три года
- В Россию едет еще один новый китайский кроссовер
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Год рекордов и открытий: мэр столицы дал большое интервью журналистам
- Ограбление в аэропорту: машина с перевозчиками денег врезалась в КПП
- Штраф за неоплату парковки в Москве вырос до 5 тысяч
- В подпольном цеху икру из водорослей расфасовывали под видом настоящей
- Юные герои съехались на Кремлевскую елку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний