Маневр не удался: Украина перестала быть в положении, выборы пройдут по плану

30 дней завершились, военное положение на Украине продлевать не будут, а выборы президента пройдут по плану — 31 марта. Петр Порошенко признался, что очень хотел продлить сроки, но демократия важнее. Правда эксперты говорят, что Киев вполне может устроить провокации на российской границе. А дальше, так сказать, по схеме.

С театральными паузами и артистической интонацией. На заседании СНБО Петр Порошенко снимает военное положение. Похоже, маневр не удался. Украина готовится к выборам. И эта 30-минутная речь так похожа на предвыборную.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И, возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение. Мы защитим демократию, и мы точно гарантируем выборы пройдут 31 марта 2019 года", — заявил Порошенко.

Главная цель введения военного положения была как раз в том, чтобы сорвать президентские выборы, говорят наблюдатели. Но Рада сторговалась лишь на 30 дней, из запрашиваемых 60, да и то, лишь в 10 регионах – в тех, которые граничат с Россией, с Приднестровьем или имеют выход в море.

Впрочем, несмотря на сегодняшнее заявление, Порошенко вряд ли опустит руки, прогнозируют наблюдатели. Это была лишь проба пера.

Месяц военного положения на Украине не прошел бесследно. Несмотря на обещания Киева не влиять на избирательный процесс, в регионах, которых коснулись ограничения, отменили местные выборы 23 декабря. Количество полиции на улицах увеличилось, напряженность нагнетается.

"Учитывая, что регионы, где было введено первое военное положение, они мягко говоря, относятся к Порошенко враждебно. Для Порошенко военное положение в этих регионах, запрет собраний, митингов — ему на руку, чтобы минимизировать возможность активного сопротивления и минимизировать возможность событий, которые могут помешать ему продлиться на второй срок", — отметил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов.

Еще один результат военного положения: по данным экспертов, за минувший месяц Киев подтянул к линии соприкосновения на Донбассе дополнительные силы.

Журналисты британской газеты The Times опубликовали материал, доказывающий, что на стороне Украины на юго-востоке воюют и боевики, которые прошли подготовку в Сирии и в Ираке — в лагерях ИГИЛ (запрещена в России).

"Когда мы с российской стороны говорим, что Украина взаимодействует с ИГИЛ, на нас смотрели с недоверием на Западе, теперь, когда это вышло в Таймс, сами европейцы будут относиться по-другому к Украине и к тому, что могут позволить себе киевские власти", — военный корреспондент Семен Пегов.

Военное положение в стране – не повод переносить каникулы, решили в Верховной Раде. Нардепы отдыхают уже неделю. Но сегодня в социальных сетях депутаты настойчиво требуют проведения внеочередного заседание парламента с непременным участием Порошенко. От президента хотят подробного отчета о военном положении.