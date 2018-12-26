"Автомобилист" победил "Авангард" и возглавил таблицу КХЛ

В Екатеринбурге матчем между местным "Автомобилистом" и омским "Авангардом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева поля в упорной борьбе одержали победу со счетом 3:2 и возглавили общую таблицу КХЛ, обойдя на одно очко ЦСКА.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста, Анатолий Голышев и Артем Гареев. У гостей отличились Сергей Широков и Илья Михеев.

"Автомобилист" взял реванш у "Авангарда" за недавнее поражение в Балашихе, набрал 71 очко и вновь вышел на первое место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. "Ястребы" находятся на второй позиции в Восточной конференции с 59 баллами.

В других встречах дня новосибирская "Сибирь" на выезде обыграла уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1, а челябинский "Трактор" дома оказался сильнее минского "Динамо" – 2:1.