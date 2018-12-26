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Конфликт в Сирии 46 минут назад

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26 декабря 201819:27

Дамаск обвинил США в поддержке действий Израиля против Сирии

EPA

Министерство иностранных дел Сирии сообщило в послании генеральному секретарю ООН, что авиаудар Израиля по Дамаску свидетельствует о неограниченной поддержке Тель-Авива Вашингтоном.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в МИД Сирии, подчеркнув, что израильские атаки направлены на поддержку противостоящих Дамаску боевиков и затягивание вооруженного конфликта в САР.

Сирийское внешнеполитическое ведомство призвало Организацию Объединенных Нации меры в отношении Израиля с целью недопущения повторения подобных инцидентов.

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал СМИ, что вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиаудар по территории Сирии.

При этом, по словам Конашенкова, израильские истребители создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, которых могли сбить сирийские зенитчики.

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