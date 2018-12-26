ХК "Металлург" обыграл в серии буллитов "Тршинец" на Кубке Шпенглера

В швейцарском Давосе стартовал групповой этап хоккейного Кубка Шпенглера. Россию в этом турнире представляет магнитогорский "Металлург". В своем первом матче игроки "Магнитки" сумели добиться победы над чешским "Оцеларжи Тршинец" в серии буллитов со счетом 2:1.

Чешские хоккеисты первыми вышли вперед в этой встрече. У "Оцеларжи" шайбу забросил Мартин Адамски. Это произошло на 23-й минуте матча. Отыгрались "металлурги" в середине третьего периода усилиями Максим Матушкина.

Основное время и овертайм завершились вничью. А в серии буллитов победу магнитогорской команде принес точный бросок Романа Любимова.