Военные и дипломаты из Турции обсудят в России Сирию

В конце недели Россию посетит высокопоставленная турецкая делегация, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Дейли Сабах".

Как пишет издание, визит делегации, в состав которой, помимо прочих, войдут глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, а также глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, запланирован на 29 декабря.

Отмечается, что они намерены обсудить с представителями российских властей сирийскую тематику.

Как сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик, после визита делегации при необходимости переговоры с глазу на глаз затем могут провести президенты Турции и России.