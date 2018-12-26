У РФ появился новый вид вооружения - система "Авангард", которую невозможно перехватить
У России появилось новое мощное оружие, способное гарантировать безопасность нашей страны на десятилетия вперёд. Несколько часов назад Минобороны в присутствии президента провело испытание гиперзвуковой межконтинентальной системы "Авангард". Боевой блок успешно поразил цель. Защиты от гиперзвука нет, и ещё долго не будет ни у одной страны мира.
Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибывает в Национальный центр управления обороной, где его встречает начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. На огромный экран выводится изображение стартовой позиции на полигоне "Домбаровский", что в Оренбуржье.
Крышка шахты открывается. Начинает работать первая ступень ракетоносителя. "Авангард" устремляется в небо.
"Уважаемые товарищи, хочу обратиться ко всем, прежде всего к генеральному конструктору, к инженерам, к рабочим, ко всем, кто создавал эту перспективную систему вооружения. Поздравляю вас с большим событием в жизни Вооруженных сил и в деле обеспечения безопасности российского государства. Работа была большая, длительная, сложная, потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях и все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано", — сказал президент России.
От "Домбаровского" до полигона "Кура" на Камчатке по прямой — 6200 километров. Боевые блоки баллистических ракет и "Авангард" преодолевают это расстояние примерно за одинаковое время — около 30-40 минут. Но разными путями.
Если баллистические траектории противоракетная оборона противника еще как-то сумеет просчитать, то полет "Авангарда" для нее становится полностью непредсказуемым. Случайным образом меняются курсы и высота полета, а самое главное — скорость. "Авангард" способен летать в 20 раз быстрее звука. В плазменном облаке при температуре около 2000 градусов он мчится к цели. Его невозможно перехватить.
"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа. Уже в следующем году система "Авангард" будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству. Дальше будем работать по планам и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году", — отметил Путин.
А началось всё еще в 2004-ом, когда Путин, после очередных масштабных учений выступил с сенсационным заявлением.
"В недалеком будущем на вооружение российских войск, ракетных войск стратегического назначения, будут поставлены новейшие технические комплексы. Они в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра, как по высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем вооружений в данный момент нет ни у одной страны мира", — проинформировал глава государства.
Когда в марте 2018-го президент в послании Федеральному Собранию сообщал о том, что сразу несколько новейших боевых комплексов находятся в стадии высокой готовности, вся основная огромная работа была уже завершена. Путин посчитал важным сказать об этом отдельно.
"Когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по "Авангарду", я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я перелистал, говорю: это что такое? А мне главный конструктор говорит: это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось", — рассказал руководитель страны.
И вот теперь "Авангард" завершил испытания. О важности этого успеха президент говорит на заседании правительства: "Подтверждены все тактико-технические данные. Испытание прошло, повторю, успешно. Это большое событие и в жизни вооруженных сил, да, пожалуй, и страны. У России появился новый вид стратегического оружия".
"Авангард" — только вершина. Потому что он тянет за собой еще несколько проектов оборонной тематики. После успешного пуска президент сегодня обсудил с генеральным конструктором, начальником Генерального штаба и министром обороны перспективы оснащения армии и флота новым оружием.
Сейчас
Кнессет Израиля самораспустился и назначил выборы на 9 апреля
Картина дня
-
Военные провели успешные испытания "Авангарда"
- Порошенко объявил о конце военного положения
- Машина врезалась в КПП в аэропорту Домодедово
- Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию
- Приамурье: детей могли заразить гепатитом, повторно используя одноразовые иглы
Самое читаемое
-
Анастасии Волочковой угрожают расправой
- Мать, выбросившая малыша в подъезде, отделалась штрафом
- Муж едва не отрезал жене ногу, перепутав чулки со змеей
- В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик
- Роскачество назвало марку шампанского, которое опасно пить
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- В Москве штраф за неоплаченную парковку вырос вдвое
- УАЗовская "буханка" не покинет конвейер еще три года
- В Россию едет еще один новый китайский кроссовер
- Федеральную трассу "Таврида" в Крыму откроют под Новый год
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии
- Американцы считают, что Трамп испортил им Рождество
- Как не испортить Новый год: опасности под елкой
- Верховный суд разрешил гражданам шпионские устройства
- Антон Шипулин прощается со спортивной карьерой
Вести-Москва
-
Год рекордов и открытий: мэр столицы дал большое интервью журналистам
- Ограбление в аэропорту: машина с перевозчиками денег врезалась в КПП
- Штраф за неоплату парковки в Москве вырос до 5 тысяч
- В подпольном цеху икру из водорослей расфасовывали под видом настоящей
- Юные герои съехались на Кремлевскую елку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний