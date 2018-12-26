У РФ появился новый вид вооружения - система "Авангард", которую невозможно перехватить

У России появилось новое мощное оружие, способное гарантировать безопасность нашей страны на десятилетия вперёд. Несколько часов назад Минобороны в присутствии президента провело испытание гиперзвуковой межконтинентальной системы "Авангард". Боевой блок успешно поразил цель. Защиты от гиперзвука нет, и ещё долго не будет ни у одной страны мира.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин прибывает в Национальный центр управления обороной, где его встречает начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. На огромный экран выводится изображение стартовой позиции на полигоне "Домбаровский", что в Оренбуржье.

Крышка шахты открывается. Начинает работать первая ступень ракетоносителя. "Авангард" устремляется в небо.

"Уважаемые товарищи, хочу обратиться ко всем, прежде всего к генеральному конструктору, к инженерам, к рабочим, ко всем, кто создавал эту перспективную систему вооружения. Поздравляю вас с большим событием в жизни Вооруженных сил и в деле обеспечения безопасности российского государства. Работа была большая, длительная, сложная, потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях и все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано", — сказал президент России.

От "Домбаровского" до полигона "Кура" на Камчатке по прямой — 6200 километров. Боевые блоки баллистических ракет и "Авангард" преодолевают это расстояние примерно за одинаковое время — около 30-40 минут. Но разными путями.

Если баллистические траектории противоракетная оборона противника еще как-то сумеет просчитать, то полет "Авангарда" для нее становится полностью непредсказуемым. Случайным образом меняются курсы и высота полета, а самое главное — скорость. "Авангард" способен летать в 20 раз быстрее звука. В плазменном облаке при температуре около 2000 градусов он мчится к цели. Его невозможно перехватить.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа. Уже в следующем году система "Авангард" будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству. Дальше будем работать по планам и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота. Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году", — отметил Путин.

А началось всё еще в 2004-ом, когда Путин, после очередных масштабных учений выступил с сенсационным заявлением.

"В недалеком будущем на вооружение российских войск, ракетных войск стратегического назначения, будут поставлены новейшие технические комплексы. Они в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра, как по высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем вооружений в данный момент нет ни у одной страны мира", — проинформировал глава государства.

Когда в марте 2018-го президент в послании Федеральному Собранию сообщал о том, что сразу несколько новейших боевых комплексов находятся в стадии высокой готовности, вся основная огромная работа была уже завершена. Путин посчитал важным сказать об этом отдельно.

"Когда закончилась работа по одному из этих комплексов, в том числе по "Авангарду", я попросил принести мне список людей, которых нужно отметить и наградить. Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Я перелистал, говорю: это что такое? А мне главный конструктор говорит: это наша кооперация. Если не было бы одного из них, изделие бы не состоялось", — рассказал руководитель страны.

И вот теперь "Авангард" завершил испытания. О важности этого успеха президент говорит на заседании правительства: "Подтверждены все тактико-технические данные. Испытание прошло, повторю, успешно. Это большое событие и в жизни вооруженных сил, да, пожалуй, и страны. У России появился новый вид стратегического оружия".

"Авангард" — только вершина. Потому что он тянет за собой еще несколько проектов оборонной тематики. После успешного пуска президент сегодня обсудил с генеральным конструктором, начальником Генерального штаба и министром обороны перспективы оснащения армии и флота новым оружием.