Тема:

Ситуация на Украине 59 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 декабря 201820:50 Елена Ерофеева

Порошенко похвалил военное положение и отменил его под неодобрительные возгласы радикалов

У Порошенко, может, и были другие планы, но сегодня он объявил о прекращении военного положения. Ни ряд стран Запада, ни прямые конкуренты не были заинтересованы в срыве выборов. И президент Украины не рискнул продлить авантюру, которая и так случилась на глазах удивленных избирателей. Судя по рейтингам главы государства, жители десяти приграничных регионов так и не поняли, зачем они 30 дней жили с ограничениями. О том, что сохраняется угроза вооруженных провокаций со стороны украинских националистов при поддержке США — заявил секретарь нашего Совбеза Николай Патрушев. Он отметил, что Вашингтон заинтересован во втором сроке Порошенко.

Из свежей прессы в газетных киосках только многотиражка "Сегодня". На первой полосе — как Европа отмечает Рождество. В топе электронных изданий — эротико-политический календарь: одесский юмор на предвыборную злобу дня: "за голоса избирателей платят гречкой, свобода слова в наручниках, открытая для народа власть что-то стыдливо прикрывает".

"26 декабря в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение", — заявил Порошенко. Когда он начал говорить, в зале не работал микрофон: это принципиальное заявление из уст украинского президента прозвучало неразборчиво. Он также принципиальное вводил военное положение в десяти регионах страны. Под горящие фаеры и костюмированное шоу оголтелых националистов.

30 дней в ожидании войны: Украина играла мускулами и демонстрировала ржавый хлам, что стоит на службе ВСУ. Президент, нарядившийся в камуфляж, объезжал войсковые части: успехов нет, а президентство заканчивается. Спасти его мог только вымышленный враг.

"Уже первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевые возможности подразделений вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, проводить передислокацию", — говорил Порошенко.

В Запорожской области отменили охоту, в Одесской — полеты дронов. Россиян, в частности, мужчин от 16 и старше — разворачивали на границе: за этот месяц в страну не пустили полторы тысячи человек. Сегодня впервые на авиарейсе Москва-Минск-Киев не было ни одного депортированного. Украинские дальнобойщики заезжали в Россию, шифруясь европейскими номерами.

Военное положение болезненно сказалось на украинской экономике. Порошенко, конечно, отчитывался об успехах. Но объективная статистика демонстрирует спад промышленного производства.

"Военное положение напугало очень много зарубежных инвесторов. Часть компаний на Украине взяли паузу. Ну, просто непонятно что будет", — отметил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Впрочем, у Порошенко, очевидно, была другая цель — он пытался сорвать президентские выборы, которые назначены на 31 марта будущего года. Но сделать этого ему не дали.

"Сегодня заканчивается срок действия военного положения в Украине. За это время власть так и не показала, каким образом она использовала неограниченные полномочия для решения проблем в Азовском море и Керченском проливе. Это доказывает лишь одно — с самого начала военное положение нужно было Порошенко для переноса даты президентских выборов или же их срыва", — заявил депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом — вводить его на 30 суток. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она абсолютно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", — сказал депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.

Военное положение Порошенко использовал для давления на украинскую православную церковь. В 10 областях "со строгим режимом" были невозможны протесты верующих против вмешательства президента в церковные дела. А потому он беспрепятственно провел Собор так называемой "Объединенной раскольнической церкви Украины ". Но и на церковном фронте Петр Алексеевич потерпел поражение.

"Полный провал Объединительного Собора. Никакого объединения не произошло. Произошло объединение раскольников. Их незаконная антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", — считает патриарх Кирилл.

На заседании высшего церковного Совета патриарх Кирилл назвал преступными действия Константинополя на Украине. Он убежден, что у Варфоломея коммерческие интересы в этом проекте — заполучить в пользование недвижимость.

На сайте украинского издания сегодня опубликовали список храмов, на которые претендует стамбульский иерарх. Пока речь идет об одиннадцати объектах.

Среди прочих межигорский Спасо-Преображенский монастырь с территорией в 72 гектара, где размещена бывшая резиденция Виктора Януковича. Но, пока нет томоса и устава, о передаче собственности говорить преждевременно.

"Безумный с точки зрения права закон о переименовании Украинской православной церкви уже принят. С подачи того же Порошенко. Но представители киевской митрополии уже заявили о том, что будут его обжаловать. Украинский Президент, тем временем, предложил пограничной службе сохранить запрет на въезд в страну россиян", — сказал пресс-секретарь митрополита киевского и всея Украины Василий Анисимов.

"Если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить военное положение. Но Верховная Рада сейчас все равно на каникулах. Несмотря на военное положение, депутаты отправились на отдых", — заявил Порошенко.

Ранее по теме

Сейчас

21:45

Кнессет Израиля самораспустился и назначил выборы на 9 апреля

20:33

Украина вводит новые санкции против России

18:44

Росздравнадзор подтвердил, что в столичной клинике проводилось женское обрезание

15:31

Порошенко объявил о конце военного положения

14:27

Путин встретился с членами правительства

12:38

The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

12:19

Кремль пока не сформулировал позицию об изменении Конституции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бизнес-идеи от президента: Путин и предприниматели поговорили в Кремле

Бизнес-идеи от президента: Путин и предприниматели поговорили в Кремле

16 минут назад
У РФ появился новый вид вооружения - система "Авангард", которую невозможно перехватить

У РФ появился новый вид вооружения - система "Авангард", которую невозможно перехватить

1 час назад
Ситуация в США на фондовых рынках худшая со времен 1930 года

Ситуация в США на фондовых рынках худшая со времен 1930 года

38 минут назад
Украина вводит новые санкции против России

Украина вводит новые санкции против России

1 час назад
Порошенко похвалил военное положение и отменил его под неодобрительные возгласы радикалов

Порошенко похвалил военное положение и отменил его под неодобрительные возгласы радикалов

55 минут назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Анна Седокова дала первое интервью после решения суда отобрать у нее дочь

Анна Седокова дала первое интервью после решения суда отобрать у нее дочь

3 часа назад
В компании "Красное и Белое" проходят обыски

В компании "Красное и Белое" проходят обыски

2 часа назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Очередная детская мечта: Путин подарил щенка школьнице из Липецкой области

Очередная детская мечта: Путин подарил щенка школьнице из Липецкой области

48 минут назад
Старшим сестрам Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы

Старшим сестрам Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы

11 минут назад
Science представил Топ-10 научных достижений 2018 года

Science представил Топ-10 научных достижений 2018 года

7 часов назад
Сергей Собянин: что бы ни происходило, Москва будет развиваться и процветать

Сергей Собянин: что бы ни происходило, Москва будет развиваться и процветать

5 часов назад
99
Действительно отличное кино. "Т-34" в первых отзывах

Действительно отличное кино. "Т-34" в первых отзывах

5 часов назад
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Рыболовев может продать "Монако" в январе 2019 года

Рыболовев может продать "Монако" в январе 2019 года

1 час назад
Жильцы дома в Вологде, где взорвался газ, начнут возвращаться в квартиры

Жильцы дома в Вологде, где взорвался газ, начнут возвращаться в квартиры

1 час назад
"Осьминог" защитил турецкий генштаб от кибератаки

"Осьминог" защитил турецкий генштаб от кибератаки

2 часа назад
Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в чемпионате Италии

Роналду спас "Ювентус" от первого поражения в чемпионате Италии

2 часа назад
Росздравнадзор подтвердил, что в столичной клинике проводилось женское обрезание

Росздравнадзор подтвердил, что в столичной клинике проводилось женское обрезание

2 часа назад
Названа сотня научных статей 2018 года, которые вызвали наибольший интерес у интернет-пользователей

Названа сотня научных статей 2018 года, которые вызвали наибольший интерес у интернет-пользователей

3 часа назад
На дорогу Ялта - Севастополь обрушились огромные камни

На дорогу Ялта - Севастополь обрушились огромные камни

4 часа назад
Джаред Лето: нестареющий подросток или денди в мире моды?

Джаред Лето: нестареющий подросток или денди в мире моды?

4 часа назад
Гардеробная звезд: как одевается участница группы Blackpink Дженни Ким

Гардеробная звезд: как одевается участница группы Blackpink Дженни Ким

4 часа назад
В Якутии слепили символ нового года - Свинью из навоза

В Якутии слепили символ нового года - Свинью из навоза

5 часов назад
Huawei представила флагманский Honor V20

Huawei представила флагманский Honor V20

5 часов назад
Под "гражданским" прикрытием: МИД РФ считает, что Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии

Под "гражданским" прикрытием: МИД РФ считает, что Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии

5 часов назад
Кремль: РФ и Белоруссия пока не достигли компромисса по налоговому маневру

Кремль: РФ и Белоруссия пока не достигли компромисса по налоговому маневру

5 часов назад
Милая агрессия: почему при виде милых животных возникает желание "задушить" их в объятиях?

Милая агрессия: почему при виде милых животных возникает желание "задушить" их в объятиях?

5 часов назад
Уходивший от столкновения водитель устроил массовое ДТП на Кутузовском проспекте

Уходивший от столкновения водитель устроил массовое ДТП на Кутузовском проспекте

5 часов назад
Почему рак пищевода встречается только у белых людей

Почему рак пищевода встречается только у белых людей

5 часов назад
Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию

Скандальная чиновница Глацких уходит по собственному желанию

6 часов назад
Как перестать думать о чем-то. Ответьте всего на три вопроса

Как перестать думать о чем-то. Ответьте всего на три вопроса

6 часов назад
Суворов в Киеве попал под декоммунизацию

Суворов в Киеве попал под декоммунизацию

6 часов назад
Звезда "Глухаря" трижды оказывалась на грани смерти за короткое время

Звезда "Глухаря" трижды оказывалась на грани смерти за короткое время

6 часов назад
В Кемеровской области лифт чуть не задушил собаку. Видео

В Кемеровской области лифт чуть не задушил собаку. Видео

6 часов назад
Приамурье: детей могли заразить гепатитом, повторно используя одноразовые иглы

Приамурье: детей могли заразить гепатитом, повторно используя одноразовые иглы

7 часов назад
На праздник к нам пришла: российские елки, которые нас удивили

На праздник к нам пришла: российские елки, которые нас удивили

7 часов назад
Не платить за парковку в Москве теперь стоит вдвое дороже

Не платить за парковку в Москве теперь стоит вдвое дороже

7 часов назад
Библия, пострадавшая от восстания декабристов

Библия, пострадавшая от восстания декабристов

8 часов назад
У потерявшего семью над Боденским озером мстителя Калоева родилась двойня

У потерявшего семью над Боденским озером мстителя Калоева родилась двойня

8 часов назад
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков

8 часов назад
Канадский баскетболист купил киберспортивную команду, чтобы "быть ближе к сыну"

Канадский баскетболист купил киберспортивную команду, чтобы "быть ближе к сыну"

8 часов назад
Патриарх Кирилл: безумный закон о переименовании УПЦ разрушит каноническую церковь на Украине

Патриарх Кирилл: безумный закон о переименовании УПЦ разрушит каноническую церковь на Украине

8 часов назад
"Она не поддавалась": убийца вице-чемпионки России по плаванию назвал причину нападения

"Она не поддавалась": убийца вице-чемпионки России по плаванию назвал причину нападения

9 часов назад
Пчёлы могут задействовать для счёта всего четыре нейрона

Пчёлы могут задействовать для счёта всего четыре нейрона

9 часов назад
Художник превращает женщин в бодипозитивных мультяшек

Художник превращает женщин в бодипозитивных мультяшек

10 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59