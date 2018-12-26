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Обмен санкциями 21 минута назад
Бизнес-идеи от президента: Путин и предприниматели поговорили в Кремле
Есть идеи, как противостоять попыткам недобросовестной конкуренции, которую Запад скрывает под политической ширмой. Об этом Владимир Путин говорил с бизнесменами. Кого пригласили в Кремль, и с чем пришли предприниматели к Путину?
Их обычно называют капитанами российского бизнеса: ведь от того, насколько на плаву их многотысячные предприятия, зависит самочувствие экономики всей страны. Топ-менеджеры и владельцы промышленных гигантов, нефтегазовых компаний, крупнейших банков. Канун Нового года — повод еще раз сверить часы.
- Вы периодически сейчас часы трогали. Вообще, насколько важно власти и бизнесу эти самые часы сверять?
"Ну, это всегда было актуально", — отвечает президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.
Собственно, для этого, напомнит уже Путин, эти встречи в Кремле и проводятся. От бизнеса ждут и непосредственного участия в реализации 12 национальных проектов.
"Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу. Без этого трудно себе представить развитие экономики вообще. Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество действительно рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России", — говорит президент страны.
Эту ответственность крупный бизнес осознает.
"У нас есть строительство нового университета в Западной Сибири, у нас есть строительство жилья", — говорит президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов.
"У нас многое сейчас посвящено техническому перевооружению, в частности, развитие цифровых инициатив", — говорит президент ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" Владимир Потанин.
"У власти нет другого инструмента по реализации чего угодно, кроме как через бизнес. Потому что все ценности создаются в бизнесе", — говорит президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.
Вопреки прогнозам скептиков, российская экономика растет, но ждут от промышленников и кардинального роста производительности труда. А в качестве предложения Путин подкинул и бизнес-идею: развитие рынка газомоторного топлива. Экологичней, дешевле — но нужно все просчитать.
"Эти проекты должны быть действительно рыночными, выгодными, и, безусловно, не будут никому навязываться извне как какая-то нагрузка к текущей деятельности. Но если мы добьемся этих положительных показателей, тогда будет обеспечено естественное развитие сегмента газомоторного топлива, что также должно повлиять и на стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов", — говорит глава государства.
Начать Путин предложил с автопарков и их предприятий, напомнив: все последние годы решения, влияющие на состояние экономики, принимались после консультаций с бизнесом. Особенно после того, как российские компании стали откровенно выдавливать с внешних рынков, прикрываясь санкциями.
"За политической ширмой видны откровенные попытки недобросовестной конкуренции, устранения соперников и передела рынков. Наши партнеры подчас этого даже и не скрывают. Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности нашей экономики. При этом подчеркну: мы, конечно, не собираемся впадать в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны", — говорит Владимир Путин.
Поэтому, сказал президент, Россия открыта — и для технологической кооперации, и для инвестиций, поток которых лишь демонстрирует бессмысленность санкций.
Такие встречи тоже в определенной степени способствуют экономическому благополучию в стране: ведь власти и бизнесу важно регулярно слушать друг друга. В конце концов, экономическая стабильность в России — залог стабильной работы предприятий, и наоборот. И в этом интересы государства и бизнеса точно совпадают.
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