Рыболовев может продать "Монако" в январе 2019 года

Российский владелец французского "Монако" Дмитрий Рыболовлев уже в январе 2019 года может продать свою долю в клубе. Покупателем должен стать канадский инвестиционный фонд. Ранее 52-летний бизнесмен не планировал расставаться со своими акциями.

Как сообщает портал Live Team ASM, в настоящий момент предприниматель из России ведет переговоры о продаже "Монако". После заключения сделки в руководстве французского клуба окажутся принцесса княжества Стефания и ее сын Луи.

Также сообщается, что на должность спортивного директора клуба князь Монако Альбер II собирается пригласить немецкого специалиста Юргена Клинсманна.

Напомним, что в начале ноября Рыболовлев был задержан властями Франции и допрошен по делу о коррупции. Россиянина обвиняли в нарушении финансового фейр-плей.