Очередная детская мечта: Путин подарил щенка школьнице из Липецкой области

Особенным стал этот Новый год для 7-летней Валерии Шаталовой: в ее родную деревню Хмелинец Липецкой области приехал Дед Мороз и привез Лере подарок от президента.

В прошлом году школьница увидела по телевизору, как Владимир Путин дарил щенков другим детям. Девочка решилась написать президенту письмо и поинтересовалась, не осталась ли еще одна собачка для нее.

Как выяснилось, осталась, передает телеканал "Россия 1". Дед Мороз все объяснил: он был на елке в Кремле, и президент попросил его передать Лере щенка породы хаски.

Ранее Владимир Путин исполнил желания еще нескольких российских детей, приняв участие в волонтерском проекте "Мечтай со мной".