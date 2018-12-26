Старшим сестрам Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы

Басманный суд Москвы продлил до 28 марта меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Сестры содержатся в трех разных квартирах, им запрещено общаться с кем-либо кроме следователей и адвокатов.

Сестры Хачатурян — под надзором. Младшую снимать не дают, старшие не хотят сами. Сначала судья продлила меру пресечения 17-летней Марии. На ноге у нее журналисты заметили стягивающий бандаж.

"Она в школе споткнулась. Надо было лечение, но отец не пустил", — пояснила Аурелия Дундук, мать обвиняемых.

Следом в зал зашли Ангелина и Крестина. На них кофты с надписью Black Family и инициалами АММК: Ангелина, Мария, Кристина и Михаил — убитый ими отец.

"Им нужно было надеть бикини, чёрные лосины и мини-юбку. — Почему вы так считаете? — Потому что отец поплатился жизнью за это, он не разрешал им носить такую одежду", — говорит Геннадий Мусаелян, родственник Михаила Хачатуряна.

О том, что отец пытался воспитать достойных дочерей, говорит его родня. Они говорят, что он после развода с матерью девочек взял всю заботу на себя. Мать девочек, бывшая жена Хачатуряна, уверяет, что он был тираном.

"Если была бы счастливая хорошая семья — кто бы от этого отказался?!" – сказала Аурелия Дундук.

По словам обвиняемых, отец издевался над ними, бил, оскорблял, не отпускал в школу. Брата девочек, якобы в 14 лет выгнал из дома.

Сегодня адвокат привел совсем шокирующие детали – по данным защиты Михаил Хачатурян насиловал своих дочерей.

"В деле уже имеются доказательства подтверждающие слова девочек о том, что насилие было", — заявил Алексей Паршин, адвокат.

На убийство отца девочки решились 27 июля. Якобы в тот день он издевался над ними и брызгал в лицо перцовым баллончиком. По версии СМИ, так Хачатурян наказывал дочек за то, что они потратили лишние 14 тысяч рублей и не прибирались дома.

Когда отец уснул, младшая из дочерей взяла нож и нанесла ему несколько ударов. Затем к расправе присоединились и старшие сестры.

Когда раненный Михаил выбежал в подъезд, дети продолжили расправу и там.

Сначала сестер арестовали, но после вмешательства в дело правозащитников, суд решил отправить девушек по домам – под надзор сотрудников ФСИН.

Статья, по которой обвиняют сестер Хачатурян – серьезная: "убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкция предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Правда, в России женщин к пожизненному не приговаривают. Так что старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы. Младшую, которую экспертиза признала невменяемой в момент совершения убийства, суд может отправить на принудительное лечение.