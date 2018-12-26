В компании "Красное и Белое" подтвердили факт обысков

В компании "Красное и Белое", владеющей сетью одноименных алкогольных магазинов, подтвердили факт обысков на своих складах и в офисе. Обыски с изъятием всей документации, начавшиеся в офисе и на складах около девяти часов утра 26 декабря, продолжаются.

Обыски проводят представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, Федеральной службы безопасности и ОМОНа. В качестве основания для обысков силовики назвали подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов, рассказал представитель компании агентству ТАСС. Он также отметил, что из-за следственных действий работа всей компании парализована.

Ранее сообщалось о проведении следственных действий в головном офисе и на складах торговой сети "Красное и Белое" в Челябинске, а также на складе компании в Москве. В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания. Головной офис находится в Челябинске, компания имеет более 50 представительств в регионах.