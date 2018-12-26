"Спартаку" не удалось продлить победную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский "Спартак" на выезде проиграл череповецкой "Северстали" и не смог продлить победную серию до четырех встреч. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе череповчан шайбы забросили Иван Николишин (3-я минута), Алексей Михнов (34-я), Юрий Трубачев (47-я) и Игорь Гераськин (58-я). У гостей отличились Каспарс Даугавиньш (48-я) и Бен Максвелл (52-я).

"Северсталь" прервала серию из пяти поражений, набрала 26 очков и занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции. "Спартак" проиграл впервые за четыре матча и с 48 баллами идет пятым.