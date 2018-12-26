Кнессет Израиля самораспустился и назначил выборы на 9 апреля

Израильский парламент принял закон о самороспуске и проведении 9 апреля досрочных выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Как передает РИА Новости, приняв такое решение, депутаты Кнессета, как ожидается, на следующей неделе уйдут на так называемые "предвыборные каникулы", а кабинет министров страны продолжит свою работу до формирования нового состава правительства.

Социологические опросы предрекают победу правому лагерю, а его лидеру 69-летнему Биньямину Нетаньяху — четвертый подряд и пятый в карьере срок на посту премьер-министра Израиля​​​.