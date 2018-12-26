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Дело Рыболовлева 1 час назад

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26 декабря 201822:22

Представитель Рыболовлева: бизнесмен не намерен продавать "Монако"

Дмитрий Чечкин, который является официальным представителем бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, опроверг информацию о том, что российский владелец команды чемпионата Франции "Монако" собирается продать свою долю в клубе.

Ранее портал Live Team ASM сообщил, что Рыболовлев уже в январе 2019 года может продать свою долю некому канадскому инвестиционному фонду. Отмечалось, что в руководстве "Монако" после продажи окажутся принцесса княжества Стефания и ее сын Луи.

"Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе, — сказал Чечкин, которого цитирует ТАСС. — Он намерен и дальше уделять внимание его развитию".

Кроме того, представитель Рыболовлева отметил, что руководство "Монако" верит в нового тренера команды Тьери Анри.

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